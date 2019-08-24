Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Herkesin gönlünü hoşnut edecek şekilde bu süreci tamama erdireceğiz.
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Erdoğan: "Herkesin gönlünü hoşnut edecek şekilde bu süreci tamama erdireceğiz.

53 dakika önce

Erdoğan: "Herkesin gönlünü hoşnut edecek şekilde bu süreci tamama erdireceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Herkesin gönlünü hoşnut edecek şekilde bu süreci tamama erdireceğiz. Yapacağımız çalışmalarla yepyeni bir Yusufeli'ni inşa edeceğiz."

Yusufeli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:26 Kaynak: AA
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