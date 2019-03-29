Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Hey George, Size Daha Çok Hesap Soracağız, Çok. Türkiye'yi Bu Yollarla Terbiye...

Erdoğan: "Hey George, Size Daha Çok Hesap Soracağız, Çok. Türkiye'yi Bu Yollarla Terbiye...

1 saat önce

Erdoğan: "Hey George, size daha çok hesap soracağız, çok. Türkiye'yi bu yollarla terbiye edemeyeceksiniz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Hey George, size daha çok hesap soracağız, çok. Türkiye'yi bu yollarla terbiye edemeyeceksiniz. Bunun bedelini de ağır ödeyeceksiniz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:12 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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