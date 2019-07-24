Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Hic¸bir yaptırım tehdidi, Tu¨rkiye'yi haklı davasından vazgec¸iremeyecek
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Erdoğan: Hic¸bir yaptırım tehdidi, Tu¨rkiye'yi haklı davasından vazgec¸iremeyecek

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son do¨nemde Dogˆu Akdeniz'de ve Suriye'nin kuzeyinde attıgˆımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Tu¨rklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi ac¸ıkc¸a ortaya koymus¸tur.

Erdoğan: Hic¸bir yaptırım tehdidi, Tu¨rkiye'yi haklı davasından vazgec¸iremeyecek, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son do¨nemde Dogˆu Akdeniz'de ve Suriye'nin kuzeyinde attıgˆımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Tu¨rklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi ac¸ıkc¸a ortaya koymus¸tur. O¨rtu¨lu¨ veya ac¸ık hic¸bir yaptırım tehdidi, Tu¨rkiye'yi haklı davasından vazgec¸iremeyecektir" dedi.
Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan, Lozan Barıs¸ Antlas¸ması'nın imzalanmasının 96'ıncı yıl do¨nu¨mu¨ nedeniyle mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tu¨rkiye Cumhuriyeti'nin kurulus¸ senedi olan Lozan Barıs¸ Antlas¸ması'nın imzalanmasının 96'ncı yıl do¨nu¨mu¨ne ulas¸manın mutlulugˆunu yas¸adıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu yıl aynı zamanda istiklal mu¨cadelemizin bas¸langıcının 100'u¨ncu¨ yıl do¨nu¨mu¨du¨r. Du¨nyanın en gu¨c¸lu¨ ordularına kars¸ı verdigˆimiz Milli Mu¨cadele, u¨lkemizin bagˆımsızlık belgesi olan Lozan Antlas¸masıyla tac¸lanmıs¸tır. Tu¨rkiye Cumhuriyeti, bir asır o¨nce oldugˆu gibi bugu¨n de bagˆımsızlıgˆına, bekasına, vatandas¸larının huzur ve gu¨venligˆine yo¨nelik her tu¨rlu¨ tehdidi bertaraf edecek gu¨ce ve kararlılıgˆa sahiptir. Son do¨nemde Dogˆu Akdeniz'de ve Suriye'nin kuzeyinde attıgˆımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Tu¨rklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi ac¸ıkc¸a ortaya koymus¸tur. O¨rtu¨lu¨ veya ac¸ık hic¸bir yaptırım tehdidi Tu¨rkiye'yi haklı davasından vazgec¸iremeyecektir. Bu du¨s¸u¨ncelerle Lozan Barıs¸ Antlas¸ması'nın 96'ıncı yıl do¨nu¨mu¨nde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i ve aziz s¸ehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ve minnetle ya^d ediyorum."

ANKARA,


Akdeniz, Kıbrıs, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:57 Kaynak: DHA
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