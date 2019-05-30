Erdoğan: "Hiç kimsenin milletimizin arasına nifak tohumları ekmesine, insanlarımızı birbirlerine...
1 saat önce
Erdoğan: "Hiç kimsenin milletimizin arasına nifak tohumları ekmesine, insanlarımızı birbirlerine düşürmesine müsaade etmeyeceğiz.
Erdoğan: "Hiç kimsenin milletimizin arasına nifak tohumları ekmesine, insanlarımızı birbirlerine düşürmesine müsaade etmeyeceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:46 Kaynak: AA
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