Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Hiç kimsenin milletimizin arasına nifak tohumları ekmesine, insanlarımızı birbirlerine...
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Erdoğan: "Hiç kimsenin milletimizin arasına nifak tohumları ekmesine, insanlarımızı birbirlerine...

1 saat önce

Erdoğan: "Hiç kimsenin milletimizin arasına nifak tohumları ekmesine, insanlarımızı birbirlerine düşürmesine müsaade etmeyeceğiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Hiç kimsenin milletimizin arasına nifak tohumları ekmesine, insanlarımızı birbirlerine düşürmesine müsaade etmeyeceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:46 Kaynak: AA
Politika
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