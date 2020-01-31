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Erdoğan: "Hiç kimsenin Türkiye'yi bölücü örgütün kıskacına sokmaya ya da rejimin zulmüne rıza...
6 saat önce
Erdoğan: "Hiç kimsenin Türkiye'yi bölücü örgütün kıskacına sokmaya ya da rejimin zulmüne rıza göstermeye zorlamaya hakkı yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:12 Kaynak: AA
Erdoğan: "Hiç kimsenin Türkiye'yi bölücü örgütün kıskacına sokmaya ya da rejimin zulmüne rıza göstermeye zorlamaya hakkı yoktur."
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