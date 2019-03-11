Erdoğan: Hiç Kimseye Bu Devlet Üzerinde Ameliyat Yaptırmayız (2)
1 saat önce
ERDOĞAN, GENÇ ÇİFTİN NİŞAN YÜZÜKLERİNİ TAKTICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'taki mitinginin ardından Vedat Atan ve Nevin Erzen çiftinin nişan yüzüklerini taktı.
ERDOĞAN, GENÇ ÇİFTİN NİŞAN YÜZÜKLERİNİ TAKTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'taki mitinginin ardından Vedat Atan ve Nevin Erzen çiftinin nişan yüzüklerini taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:40 Kaynak: DHA
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