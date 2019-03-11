Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Hiç Kimseye Bu Devlet Üzerinde Ameliyat Yaptırmayız (2)

Erdoğan: Hiç Kimseye Bu Devlet Üzerinde Ameliyat Yaptırmayız (2)

1 saat önce

ERDOĞAN, GENÇ ÇİFTİN NİŞAN YÜZÜKLERİNİ TAKTICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'taki mitinginin ardından Vedat Atan ve Nevin Erzen çiftinin nişan yüzüklerini taktı.

Erdoğan: Hiç Kimseye Bu Devlet Üzerinde Ameliyat Yaptırmayız (2), System.String[]
ERDOĞAN, GENÇ ÇİFTİN NİŞAN YÜZÜKLERİNİ TAKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'taki mitinginin ardından Vedat Atan ve Nevin Erzen çiftinin nişan yüzüklerini taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:40 Kaynak: DHA

Politika
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