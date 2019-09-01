Erdoğan: "Hiçbir devlet, belediyenin teröristlerin arka bahçesi haline dönüşmesini eli kolu bağlı...
15 saat önce
Erdoğan: "Hiçbir devlet, belediyenin teröristlerin arka bahçesi haline dönüşmesini eli kolu bağlı izlemez."
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:28 Kaynak: AA
Erdoğan: "Hiçbir devlet, belediyenin teröristlerin arka bahçesi haline dönüşmesini eli kolu bağlı izlemez."
Erdoğan'dan Davutoğlu'na gönderme: Kağıt üzerinde üyemiz olup gönlünü bizden ayıran varsa onları ayıklamaktan çekinmeyiz 12 yıl sonra Türkiye'ye dönen Çömez: FETÖ için özel olarak seçilmiş bir hedeftim Mesainin ilk günü kapıya kamyon dayayıp iş yerini boşalttılar! Erdoğan'dan, küskünlerin yeni partiye geçişine karşı önlem: Vefa toplantıları