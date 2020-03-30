Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Hiçbir hastalık önümüzdeki aydınlık yarınların önüne geçemez. Hiçbir tehdit bizi... - Son Dakika
Erdoğan: "Hiçbir hastalık önümüzdeki aydınlık yarınların önüne geçemez. Hiçbir tehdit bizi...
6 saat önce
Erdoğan: "Hiçbir hastalık önümüzdeki aydınlık yarınların önüne geçemez. Hiçbir tehdit bizi hedeflerimize vazgeçiremez. Çünkü biz Türkiye'yiz"
Erdoğan: "Hiçbir hastalık önümüzdeki aydınlık yarınların önüne geçemez. Hiçbir tehdit bizi hedeflerimize vazgeçiremez. Çünkü biz Türkiye'yiz"
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:02 Kaynak: AA
Son Dakika Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu Başkan Akman'dan kampanyaya 3 maaş destek