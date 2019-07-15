Erdoğan: "Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi...
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Erdoğan: "Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır.
Erdoğan: "Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır." Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:20 Kaynak: AA
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