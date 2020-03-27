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Erdoğan: "Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Kovid 19 ile mücadelemizi...
7 saat önce
Erdoğan: "Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Kovid 19 ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz.
Erdoğan: "Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Kovid 19 ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:12 Kaynak: AA
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