Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar, bizi hakkı söylemekten, hakkın yanında yer almaktan,...
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Erdoğan: "Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar, bizi hakkı söylemekten, hakkın yanında yer almaktan,...

8 dakika önce

Erdoğan: "Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar, bizi hakkı söylemekten, hakkın yanında yer almaktan, mazluma ve mağdura destek vermekten alıkoyamaz."

Erdoğan:

Erdoğan: "Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar, bizi hakkı söylemekten, hakkın yanında yer almaktan, mazluma ve mağdura destek vermekten alıkoyamaz."

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Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:44 Kaynak: AA
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