Erdoğan: Hiçbir zaman terör örgütüyle masaya oturmadık ve oturmayacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir zaman Türkiye olarak 17-18 yıllık görev süremizde biz terör örgütüyle masaya oturmadık, oturmayız ve oturmayacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir zaman Türkiye olarak 17-18 yıllık görev süremizde biz terör örgütüyle masaya oturmadık, oturmayız ve oturmayacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:41
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