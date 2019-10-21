Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Hiçbir zaman terör örgütüyle masaya oturmadık ve oturmayacağız
Son Dakika Ekonomi Erdoğan: Hiçbir zaman terör örgütüyle masaya oturmadık ve oturmayacağız

Erdoğan: Hiçbir zaman terör örgütüyle masaya oturmadık ve oturmayacağız

58 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir zaman Türkiye olarak 17-18 yıllık görev süremizde biz terör örgütüyle masaya oturmadık, oturmayız ve oturmayacağız." dedi.

Erdoğan: Hiçbir zaman terör örgütüyle masaya oturmadık ve oturmayacağız, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir zaman Türkiye olarak 17-18 yıllık görev süremizde biz terör örgütüyle masaya oturmadık, oturmayız ve oturmayacağız." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:41 
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