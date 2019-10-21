Erdoğan: "Hiçbir zaman Türkiye olarak 17-18 yıllık görev süremizde biz terör örgütüyle masaya...
1 saat önce
Erdoğan: "Hiçbir zaman Türkiye olarak 17-18 yıllık görev süremizde biz terör örgütüyle masaya oturmadık, oturmayız ve oturmayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:18 Kaynak: AA
Erdoğan: "Hiçbir zaman Türkiye olarak 17-18 yıllık görev süremizde biz terör örgütüyle masaya oturmadık, oturmayız ve oturmayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'ya sert tepki: YPG'ye yardımı neyle izah edecekler? Suriye Milli Ordusuna bağlı birlikler Rasulayn'dan Ceylanpınar ilçesine çıkış yaptı Erdoğan, konuştuğu foruma katılmayanlara sert çıktı: Terörü destekliyorlar Amerikan televizyonu, askerlerinin taşlandığı görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti