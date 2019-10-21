Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Hiçbir zaman Türkiye olarak 17-18 yıllık görev süremizde biz terör örgütüyle masaya...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Hiçbir zaman Türkiye olarak 17-18 yıllık görev süremizde biz terör örgütüyle masaya...

Erdoğan: "Hiçbir zaman Türkiye olarak 17-18 yıllık görev süremizde biz terör örgütüyle masaya...

1 saat önce

Erdoğan: "Hiçbir zaman Türkiye olarak 17-18 yıllık görev süremizde biz terör örgütüyle masaya oturmadık, oturmayız ve oturmayacağız."

Erdoğan:

Erdoğan: "Hiçbir zaman Türkiye olarak 17-18 yıllık görev süremizde biz terör örgütüyle masaya oturmadık, oturmayız ve oturmayacağız."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:18 Kaynak: AA
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