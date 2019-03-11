Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile Telefonla Görüştü

Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile Telefonla Görüştü

34 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile Telefonla Görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat'ta Pakistan Başbakanı İmran Han ve 8 Mart'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:03 Kaynak: İHA

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