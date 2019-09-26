Erdoğan, hırvatistan cumhurbaşkanı kolinda grabar-kitaroviç ile görüştü
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Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç ile görüştüABD, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:12 Kaynak: DHA
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