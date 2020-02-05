Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(HİSAR-A Füze Sistemi) Bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli... - Son Dakika
Erdoğan: "(HİSAR-A Füze Sistemi) Bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli...
6 saat önce
Erdoğan: "(HİSAR-A Füze Sistemi) Bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız."
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "(HİSAR-A Füze Sistemi) Bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız."
Son Dakika Son dakika: Elazığ ve Malatya'da esnafın kredi borçları faizsiz 1 yıl ertelenecek Doğduktan bir gün sonra koronavirüs teşhis edildi Üniversite sınav ücretlerine yüzde 40 zam geldi Görgü tanığı, Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın kaza anını anlattı