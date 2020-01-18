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Erdoğan: "Hızlı tren hatlarıyla İstanbul'u ülkemizin dört bir noktasına bağlayacağız."
7 saat önce
Erdoğan: "Hızlı tren hatlarıyla İstanbul'u ülkemizin dört bir noktasına bağlayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:28 Kaynak: AA
Erdoğan: "Hızlı tren hatlarıyla İstanbul'u ülkemizin dört bir noktasına bağlayacağız."
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