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Erdoğan: "Hukukun her kararına elbette saygımız vardır ama bizim ve milletimizin gözünde Gezi'nin...
6 saat önce
Erdoğan: "Hukukun her kararına elbette saygımız vardır ama bizim ve milletimizin gözünde Gezi'nin ve bu kalkışmanın önünde yer alanların hükmü asla değişmeyecektir"
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:08 Kaynak: AA
Erdoğan: "Hukukun her kararına elbette saygımız vardır ama bizim ve milletimizin gözünde Gezi'nin ve bu kalkışmanın önünde yer alanların hükmü asla değişmeyecektir"
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