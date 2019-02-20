Erdoğan: "Huzurevi Tabelalarının Arttığı Değil, Kuşakların Aynı Çatı Altında Yaşadığı veya...
1 saat önce
Erdoğan: "Huzurevi tabelalarının arttığı değil, kuşakların aynı çatı altında yaşadığı veya ilişkilerin kesintisiz sürdüğü bir Türkiye istiyoruz.
Erdoğan: "Huzurevi tabelalarının arttığı değil, kuşakların aynı çatı altında yaşadığı veya ilişkilerin kesintisiz sürdüğü bir Türkiye
istiyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:48 Kaynak: AA
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