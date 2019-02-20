Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Huzurevi Tabelalarının Arttığı Değil, Kuşakların Aynı Çatı Altında Yaşadığı veya...

Erdoğan: "Huzurevi Tabelalarının Arttığı Değil, Kuşakların Aynı Çatı Altında Yaşadığı veya...

1 saat önce

Erdoğan: "Huzurevi tabelalarının arttığı değil, kuşakların aynı çatı altında yaşadığı veya ilişkilerin kesintisiz sürdüğü bir Türkiye istiyoruz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Huzurevi tabelalarının arttığı değil, kuşakların aynı çatı altında yaşadığı veya ilişkilerin kesintisiz sürdüğü bir Türkiye istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:48 Kaynak: AA

Türkiye, Politika
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