Erdoğan: "Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür.
1 saat önce
Erdoğan: "Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:24 Kaynak: AA
Erdoğan: "Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir."
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