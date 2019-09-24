Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür.
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Erdoğan: "Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür.

1 saat önce

Erdoğan: "Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür.

Erdoğan:

Erdoğan: "Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:24 Kaynak: AA
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