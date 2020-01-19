Erdoğan'ı, Berlin'de otelin önünde Türk vatandaşları karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan'ı, Berlin'de otelin önünde Türk vatandaşları karşıladı - Son Dakika Dünya

Erdoğan'ı, Berlin'de otelin önünde Türk vatandaşları karşıladı

13 dakika önce

Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından karşılandı.

Erdoğan'ı, Berlin'de otelin önünde Türk vatandaşları karşıladı, System.String[]

Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından karşılandı. Vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.


Almanya, Berlin, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:41 Kaynak: DHA
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