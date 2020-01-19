Son Dakika › Dünya › Erdoğan'ı, Berlin'de otelin önünde Türk vatandaşları karşıladı - Son Dakika Dünya
Erdoğan'ı, Berlin'de otelin önünde Türk vatandaşları karşıladı
13 dakika önce
Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:41 Kaynak: DHA
Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından karşılandı. Vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
Son Dakika Bursa'da intihara kalkışan adamı, vatandaşlar gülerek izledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Konferansı için Berlin'e iniş yaptı Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin saat 15.00'te görüşecek İngiltere'de 1 pound'luk madeni para, 1.3 milyon dolara satıldı