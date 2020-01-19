Erdoğan'ı, Berlin'de otelin önünde Türk vatandaşları karşıladı - Son Dakika

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Erdoğan'ı, Berlin'de otelin önünde Türk vatandaşları karşıladı
12 dakika önce
Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:42 Kaynak: DHA
Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından karşılandı. Vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
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