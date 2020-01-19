Erdoğan'ı, berlin'de otelin önünde türk vatandaşları karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan'ı, berlin'de otelin önünde türk vatandaşları karşıladı - Son Dakika

Erdoğan'ı, berlin'de otelin önünde türk vatandaşları karşıladı

11 dakika önce

Erdoğan'ı, Berlin'de otelin önünde Türk vatandaşları karşıladıAlmanya, (DHA)- Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından karşılandı.

Erdoğan'ı, Berlin'de otelin önünde Türk vatandaşları karşıladı

Almanya, (DHA)- Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından karşılandı. Vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan'ı, berlin'de otelin önünde türk vatandaşları karşıladı

Berlin, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:46 Kaynak: DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı
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