Erdoğan'ı Binali Yıldırım Karşıladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
'ı cuma namazı için geldiği Üsküdar
'daki Hz. Ali Camii'nde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım
karşıladı. Kısıklı
'daki konutundan 13.30 sıralarında çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ı burada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
karşıladı.
Ayaküstü kısa bir sohbetin ardından Erdoğan ve beraberindekiler Cuma namazını kılmak üzere camiye girdi.
Görüntü dökümü
-----------------------------.
-Binali Yıldırım ve beraberindekilerin cami girişindeki bekleyişi
-Yıldırım ve beraberindekilerin sohbet edişi
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiye gelişi
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanışı ve camiye girişi - Çeliktaş