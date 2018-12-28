Son Dakika Haberleri: Erdoğan'ı Binali Yıldırım Karşıladı

Erdoğan'ı Binali Yıldırım Karşıladı

54 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ı cuma namazı için geldiği Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım karşıladı.

Erdoğan'ı Binali Yıldırım Karşıladı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ı cuma namazı için geldiği Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım karşıladı.

Kısıklı'daki konutundan 13.30 sıralarında çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal karşıladı. 

Ayaküstü kısa bir sohbetin ardından Erdoğan ve beraberindekiler Cuma namazını kılmak üzere camiye girdi. 

 

Görüntü dökümü

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-Binali Yıldırım ve beraberindekilerin cami girişindeki bekleyişi

-Yıldırım ve beraberindekilerin sohbet edişi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiye gelişi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanışı ve camiye girişi - Çeliktaş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:57 Kaynak: DHA

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