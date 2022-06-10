Erdoğan'ı görünce konvoyun önüne atladı: Oğlumun düğünü var, davetiye verdim - Son Dakika
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Erdoğan'ı görünce konvoyun önüne atladı: Oğlumun düğünü var, davetiye verdim

10.06.2022 14:01
Erdoğan'ı görünce konvoyun önüne atladı: Oğlumun düğünü var, davetiye verdim

Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki programa gittiği esnada yol üstünde kendisine davetiye gösteren çifti gördü ve konvoyu durdurdu. Cadde üzerindeki köfteci dükkanını işleten ve Erdoğan ile bir süre sohbet eden Saime ve Adnan Yığcı çifti, oğullarının düğün davetiyesini de verdi. Saime Yağcı, "Çok seviyorum kendisini. Valla durdurdum konvoyu. Oğlumun bu ayın 26'sında düğünü vardı. Düğüne davet edip, davetiye verdim. Kendisini düğünde görürsek mutlu olurum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 11.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programı'na katılmak için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'ne doğru yola çıktı.

OĞULLARININ DÜĞÜNÜNE DAVET ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu Küplüce Mahallesi Tomruk Caddesi'nde durdu. Caddede köfteci dükkanı bulunan Saime ve Adnan Yığcı çifti bir süre sohbet ettiği Erdoğan'ı bu ayın 26'sında oğullarının düğününe davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce konvoyu durduran kadın: Oğlumun bu ay düğünü var, kendisine davetiye verdim

"BİZİ GÖRÜNCE DURUYOR, ÇOK SEVİYORUM"

Yığcı çifti, Erdoğan'a davetiye de verdi. Çok mutlu olduğunu söyleyen Saime Yığcı, "Valla durdurdum konvoyu. Oğlumun bu ayın 26'sında düğünü vardı. Düğüne davet edip, davetiye verdim. Bizi görünce duruyor, muhabbet ediyoruz, çok seviyorum kendisini. Davetiye verdim, telefonumu da yazdım. Memnuniyetle aldı. Mutlu olurum orada ismi geçerse, kendini görürsek" diye konuştu.

"BAZEN KENDİLİĞİNDEN DURUYOR"

Adnan Yığcı ise "Her zaman duruyor. Bazen elimizde kaldırsak da duruyor, bazen kendiliğinden duruyor. Sorunlarımızı da dinliyor. Kentsel dönüşümü ile ilgili hızlandıracağını söyledi. Düğün kartımızı da verdik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce konvoyu durduran kadın: Oğlumun bu ay düğünü var, kendisine davetiye verdim

YILLAR ÖNCE ÇEKİLEN KAREYİ GÖSTERDİ

Adnan Yağcı yıllar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğrafı gösterdi.

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erdoğan'ı görünce konvoyun önüne atladı: Oğlumun düğünü var, davetiye verdim - Son Dakika

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