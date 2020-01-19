Erdoğan'ı, Libya Zirvesi öncesi Merkel ve Guterres karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan'ı, Libya Zirvesi öncesi Merkel ve Guterres karşıladı - Son Dakika Dünya

Erdoğan'ı, Libya Zirvesi öncesi Merkel ve Guterres karşıladı

6 saat önce

Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

Erdoğan'ı, Libya Zirvesi öncesi Merkel ve Guterres karşıladı, System.String[]

Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.


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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:48 Kaynak: DHA
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