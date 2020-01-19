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Erdoğan'ı, Libya Zirvesi öncesi Merkel ve Guterres karşıladı
6 saat önce
Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı. Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:48 Kaynak: DHA
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