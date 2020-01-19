Erdoğan'ı, Libya Zirvesi öncesi Merkel ve Guterres karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan'ı, Libya Zirvesi öncesi Merkel ve Guterres karşıladı - Son Dakika

Erdoğan'ı, Libya Zirvesi öncesi Merkel ve Guterres karşıladı

6 saat önce

Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

Erdoğan'ı, Libya Zirvesi öncesi Merkel ve Guterres karşıladı, System.String[]

Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------Erdoğan'ın Merkel ve Guterres tarafından karşılanması


Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Berlin, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:48 Kaynak: DHA
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