Son Dakika › Güncel › Erdoğan'ı, libya zirvesi öncesi merkel ve guterres karşıladı - Son Dakika
Erdoğan'ı, libya zirvesi öncesi merkel ve guterres karşıladı
6 saat önce
Erdoğan'ı, Libya Zirvesi öncesi Merkel ve Guterres karşıladıAlmanya, (DHA)- Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio... Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:52 Kaynak: DHA
Son Dakika Pompeo'dan Berlin Konferansı paylaşımı: Libya halkının yanındayız Son Dakika: Berlin Konferansı'nın ardından Darbeci Hafter'e bağlı milisler, ateşkesi ihlal etti! Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı