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Erdoğan: "İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz."
6 saat önce
Erdoğan: "İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz.
Erdoğan: "İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:08 Kaynak: AA
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