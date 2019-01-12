Erdoğan İçin Gözyaşı Döken Çocuk Konuştu: "Bana Cevap Verdiği İçin Dayanamadım Ağladım"

Erdoğan için gözyaşı döken çocuk konuştu: "Bana cevap verdiği için dayanamadım ağladım"
KOCAELİ - AK Parti Kocaeli
Aday Tanıtım Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması sırasında kendisine "Deden kurban olsun sana. Ağlamak yok. Beni de ağlatırsın" dediği çocuk konuştu. Erdoğan seslenince gözyaşlarına hakim olamayan 13 yaşındaki Emirhan, "Bana cevap verdiği için dayanamadım ağladım" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti Kocaeli Aday tanıtım toplantısında kendisine "Cumhurbaşkanımız sizi çok seviyorum" diye bağırınca "Deden kurban olsun sana. Ben de seni seviyorum" dediği 13 yaşındaki çocuk, İhlas Haber Ajansı
'na konuştu. Erdoğan'ın kendisine seslenmesi sonrasında küçük çocuk gözyaşlarına boğulan çocuk program sonunda toplantının gerçekleştiği salonun çıkış kapısında yaklaşık 1 saat boyunca Cumhurbaşkanını bekledi. İhlas Haber Ajansı'nın özel haberinde Cumhurbaşkanının fotoğrafını alabilmek için para biriktirmesi ile gündeme gelen Erdoğan'ı görebilmek için de program sonunda dakikalarca "Tayyip dede" diye bağırdı. 1 saat sonra dışarı çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile görüşemeyen Emirhan Soydan, Cumhurbaşkanını çok sevdiğini ve kendisiyle görüşmeyi çok istediğini söyledi.
"Bana cevap verdiği için dayanamadım ağladım"
Tek hayalinin Cumhurbaşkanı ile görüşmek olduğunu ifade eden Emirhan, "Cumhurbaşkanım sizi çok seviyorum. Sizinle görüşmek istiyorum. Geldim, görüşemedik. İnşallah görüşürüz. Evet ulaşmaya çalıştım toplantı sırasında. Çok bağırdım, sesim kısıldı. O da bana el salladı. 'Sizi çok seviyorum Tayyip dede' dedim. Ağladım, dayanamadım. Kendisini çok seviyorum, inşallah bir gün görüşürüz. Bana, 'Deden sana kurban olsun' dedi. Bana cevap verdiği için dayanamadım ağladım. Çok üzüldüm" dedi.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, program sonunda salondan ayrılmadan önce Yunus Emre ve Sümeyye Kurt çiftinin nişan yüzüklerini taktı.