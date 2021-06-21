Üye Girişi
Erdoğan için yaptığı şarkının geliştirilmesi için Emre'ye destek - Son Dakika

Erdoğan için yaptığı şarkının geliştirilmesi için Emre'ye destek

21.06.2021 14:15
Erdoğan için yaptığı şarkının geliştirilmesi için Emre'ye destek, System.String[]

BABALAR Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans yoluyla gerçekleşen buluşmaya katılan Karacabeyli Emre Çelik (21), Erdoğan için bestelediği 'Koca Yürekli Adam' isimli şarkıyı seslendirdi.

BABALAR Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans yoluyla gerçekleşen buluşmaya katılan Karacabeyli Emre Çelik (21), Erdoğan için bestelediği 'Koca Yürekli Adam' isimli şarkıyı seslendirdi. Erdoğan'ın beğenip geliştirilmesini istediği şarkıyla ilgili, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, destek sözü verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları'nca düzenlenen 'Gençlerle En Baba Buluşma' adlı çevrim içi programda, 81 ilden yaklaşık 700 gençle bir araya geldi. Programa katılan Karacabeyli Emre Çelik, Erdoğan'a yazdığı şarkıyı seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelik'in yazıp seslendirdiği şarkıyı çok beğenirken, yaptığı açıklamada, "Bu şarkının daha çok zenginleştirilip güçlü hale getirilmesi gerekiyor. Daha sonra CD'sini gönderirsen, biz de arabamızda dinleriz. Hatta seçim kampanyamız için hazırlığını yaparız. Biraz daha zenginleştirip, çoğaltman lazım. Gerekli destekleri sağlarız. CD'yi senden en kısa zamanda bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Program sonrası Emre Çelik ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları üyeleri de Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın konuğu oldu. İlçe Belediye Başkanı Ali Özkan, yaptığı açıklamada, "Gerçekten bizleri çok heyecanlandıran bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız ile 81 ilden 700 gencimiz, 'Babalar Günü' nedeniyle video konferans yoluyla bir araya gelmişti. Karacabey'den Emre Çelik kardeşimiz de ilçemizi temsilen bu toplantıya katıldı ve böylece Karacabeyli gençlerimizi ve ilçemizi güzel şekilde temsil etti. Emre Çelik kardeşimizle Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir diyalogları oldu. Emre, müziğe meraklı bir kardeşimiz. Buluşmada, Sayın Cumhurbaşkanımız için hazırladığı, bestesi ve güftesi kendisine ait bir parçayı seslendirdi. Gördüğümüz kadarıyla Cumhurbaşkanımız da bu şarkıdan çok mutlu oldu, keyif aldı. Emre'nin bu parçayı geliştirmesini ifade etti. Bu noktada biz de Emre Çelik kardeşimize ve onun ekibine her türlü desteği sağlamayı düşünüyoruz. Gençlik, bizim en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi" diye konuştu.'BİZLER İÇİN ONUR VERİCİ'AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Berk Yigen ise, "Öncelikle gençlik kolları olarak mutluyuz, gururluyuz. Emre kardeşimizin mutluluğunu hep birlikte paylaşıyoruz. Bu vesileyle, ilçemizin çeşitli alanlarda faaliyetlerini göstermek bizler için onur verici. İnşallah bu bir başlangıç, diğer arkadaşlarımız da ekibe dahil olacaklar ve daha güzel projelere imza atacağız. Belediye Başkanımız Ali Özkan'a misafirperverliği için ve sağladıkları destek için teşekkür ediyoruz" dedi.'MÜZİĞE KÜÇÜK YAŞLARDAN BERİ İLGİM ÇOK FAZLA'Bestesi ve müziği kendisine ait olan 'Koca Yürekli Adam'ı seslendiren Emre Çelik de şunları söyledi:

"Bu tecrübe, benim için gurur verici. Ülkemizdeki birçok genç için Cumhurbaşkanımıza şarkı söylemeyi geçtim, kendisiyle sohbet etmek bile hayaldir ve bu, benim için çok onur vericiydi. Tabii bu süreç yalnız başına olmadı. Ekibimiz, yönetimimiz ve başkanımıza aynı zamanda teşekkür ediyorum. Bu burada kalmayacak, ileriki süreçlere aktaracağız. İnşallah, her şey için hakkımızda hayırlısı olur. Aslında başta ufak bir dörtlüğüm vardı. Sonra ekiple bir araya geldik, geliştirdik. Küçük kayıtlar aldık. Daha sonra istediğimiz hale geldiğinde, Cumhurbaşkanımızla paylaşmış olduk. Gitar başta olmak üzere telli aletlere ilgim fazla. Müziğe küçük yaştan beri ilgim var ve bunu daha da ileriye götürmek istiyorum. Meslek olarak müzik yapmak isterim. Müzikle iç içe olmak, büyük keyif aldığım bir şey. Boş vakitlerimde gitar hep elimde oluyor. Çalıyorum, şarkılar söylüyorum, besteler yazıyorum. Yayında da saz konusuna değindi Cumhurbaşkanımız. Ben de zaten saz çalmak istiyorum. Kendime güveniyorum, bu konuda da yetenekli olacağımı biliyorum. Allah nasip ederse saz da çalmayı istiyorum."


Erdoğan için yaptığı şarkının geliştirilmesi için Emre'ye destek
Erdoğan için yaptığı şarkının geliştirilmesi için Emre'ye destek
Erdoğan için yaptığı şarkının geliştirilmesi için Emre'ye destek
Erdoğan için yaptığı şarkının geliştirilmesi için Emre'ye destek

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Babalar Günü, Emre Çelik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erdoğan için yaptığı şarkının geliştirilmesi için Emre'ye destek - Son Dakika


Son Dakika

Beklenen Türk CS:GO takımı kuruluyor! Woxic, müjdeyi sosyal medyadan duyurdu 15:49 Beklenen Türk CS:GO takımı kuruluyor! Woxic, müjdeyi sosyal medyadan duyurdu Diego Costa, Beşiktaş'a söz verdi! Arap kulübünden gelen astronomik teklifi reddetti 15:36 Diego Costa, Beşiktaş'a söz verdi! Arap kulübünden gelen astronomik teklifi reddetti Esenyurt'taki polis karakolunda ölen güvenlik amirinin son görüntüleriyle ilgili Başsavcılık açıklama yaptı 15:29 Esenyurt'taki polis karakolunda ölen güvenlik amirinin son görüntüleriyle ilgili Başsavcılık açıklama yaptı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelecek seçim için tahmin yaptı: Yüzde 60'ın üstünde oy alacağız 15:25 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelecek seçim için tahmin yaptı: Yüzde 60'ın üstünde oy alacağız Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor 14:50 Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu 14:25 Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu
Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak 14:21 Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi 13:56 Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
15:45 Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti
15:36 Diego Costa, Beşiktaş'a söz verdi! Arap kulübünden gelen astronomik teklifi reddetti
15:35 Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum
15:25 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelecek seçim için tahmin yaptı: Yüzde 60'ın üstünde oy alacağız
14:56 Erken sevindi, acısı fena çıktı! Kazandığını sanan atlet, hüsrana uğradı
14:51 Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?
14:49 Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor
14:25 Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu
14:22 Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi
14:20 Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak
Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde bulunmak için Ankara'ya gitmeye hazırlanıyor: En az 30 lira olmalı Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde bulunmak için Ankara'ya gitmeye hazırlanıyor: En az 30 lira olmalı         
15:53
Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti         
15:46
Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum         
15:35
İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor         
15:29
Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam? Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?         
14:51
Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! "Döner Kardeşler" davasında örgüt liderlerinin 60 yıla kadar hapsi istendi         
14:43
Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi         
14:22
Telefonu arızalanan tüketici hukuk mücadelesini kazandı! Firma para iadesi yaptı Telefonu arızalanan tüketici hukuk mücadelesini kazandı! Firma para iadesi yaptı         
14:07
Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı         
13:33
Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var         
13:29
Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu         
13:29
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı         
12:11
ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı         
11:22
A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı         
11:12
CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor         
10:33
Veyis Ateş'ten, Ahmet Şık'la ilgili bomba iddia: Bakan Soylu ile bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi? Veyis Ateş'ten, Ahmet Şık'la ilgili bomba iddia: Bakan Soylu ile bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi?         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 15:59:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan için yaptığı şarkının geliştirilmesi için Emre'ye destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement