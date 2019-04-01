Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İçinde Milletin Olmadığı Bir Siyasetin Sonu Nereye Çıkar? Faşizme Çıkar, Diktatörlüğe...

Erdoğan: "İçinde Milletin Olmadığı Bir Siyasetin Sonu Nereye Çıkar? Faşizme Çıkar, Diktatörlüğe...

1 saat önce

Erdoğan: "İçinde milletin olmadığı bir siyasetin sonu nereye çıkar? Faşizme çıkar, diktatörlüğe çıkar, zulme çıkar. Bunun için bugüne kadar attığımız her adımda milletimizin rızasını ve desteğini aradık, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "İçinde milletin olmadığı bir siyasetin sonu nereye çıkar? Faşizme çıkar, diktatörlüğe çıkar, zulme çıkar. Bunun için bugüne kadar attığımız her adımda milletimizin rızasını ve desteğini aradık, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:37 Kaynak: AA

Politika
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