Erdoğan: "İçinde Milletin Olmadığı Bir Siyasetin Sonu Nereye Çıkar? Faşizme Çıkar, Diktatörlüğe...
1 saat önce
Erdoğan: "İçinde milletin olmadığı bir siyasetin sonu nereye çıkar? Faşizme çıkar, diktatörlüğe çıkar, zulme çıkar. Bunun için bugüne kadar attığımız her adımda milletimizin rızasını ve desteğini aradık, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz.
Erdoğan: "İçinde milletin olmadığı bir siyasetin sonu nereye çıkar? Faşizme çıkar, diktatörlüğe çıkar, zulme çıkar. Bunun için bugüne kadar attığımız her adımda milletimizin rızasını ve desteğini aradık, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:37 Kaynak: AA
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