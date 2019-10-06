Erdoğan: "İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur, AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o...
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Erdoğan: "İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur, AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:26 Kaynak: AA
Erdoğan: "İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur, AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık, AK Parti'nin zayıflaması demek Allah göstermesin, Türkiye'nin savunmasının zayıflaması demektir."
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