Erdoğan: "İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur, AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık, AK Parti'nin zayıflaması demek Allah göstermesin, Türkiye'nin savunmasının zayıflaması demektir."