Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur, AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o...
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Erdoğan: "İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur, AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o...

12 dakika önce

Erdoğan: "İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur, AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür.

Erdoğan:

Erdoğan: "İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur, AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık, AK Parti'nin zayıflaması demek Allah göstermesin, Türkiye'nin savunmasının zayıflaması demektir."

AK Parti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:26 Kaynak: AA
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