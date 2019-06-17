Erdoğan: "İdam cezasına çarptırılan Mursi'nin mahkeme salonunda son nefesini vermesi adeta...

Erdoğan: "İdam cezasına çarptırılan Mursi'nin mahkeme salonunda son nefesini vermesi adeta kendisine ve halkına yapılan zulmün sembolüdür.

Erdoğan: "İdam cezasına çarptırılan Mursi'nin mahkeme salonunda son nefesini vermesi adeta kendisine ve halkına yapılan zulmün sembolüdür."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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