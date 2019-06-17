Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İdam cezasına çarptırılan Mursi'nin mahkeme salonunda son nefesini vermesi adeta...
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Erdoğan: "İdam cezasına çarptırılan Mursi'nin mahkeme salonunda son nefesini vermesi adeta...

16 dakika önce

Erdoğan: "İdam cezasına çarptırılan Mursi'nin mahkeme salonunda son nefesini vermesi adeta kendisine ve halkına yapılan zulmün sembolüdür.

Erdoğan:
Erdoğan: "İdam cezasına çarptırılan Mursi'nin mahkeme salonunda son nefesini vermesi adeta kendisine ve halkına yapılan zulmün sembolüdür."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:16 Kaynak: AA
Muhammed Mursi, Güncel
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