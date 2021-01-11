Erdoğan: "İdeolojik saplantılarını, marjinal eğilimlerini, fıtrata aykırı sapkınlıklarını, terör örgütlerine payandalıklarını cilalı kavramlarla... - Son Dakika

Erdoğan: "İdeolojik saplantılarını, marjinal eğilimlerini, fıtrata aykırı sapkınlıklarını, terör örgütlerine payandalıklarını cilalı kavramlarla topluma dayatanlar için yolun sonu görünmüştür."

Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücretle ilgili ipucu verdi

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