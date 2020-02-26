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Erdoğan: "(İdlib) Amerika'nın bir destek sözü, Trump'la görüştüğümde vardı ama henüz destek söz...
6 saat önce
Erdoğan: "(İdlib) Amerika'nın bir destek sözü, Trump'la görüştüğümde vardı ama henüz destek söz konusu değil. Görünen, bir daha görüşmemiz gerekecek"
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "(İdlib) Amerika'nın bir destek sözü, Trump'la görüştüğümde vardı ama henüz destek söz konusu değil. Görünen, bir daha görüşmemiz gerekecek"
Son Dakika Son Dakika: Erdoğan, emekli maaşının kesileceği ve ikramiyelerin kaldırılacağı iddialarını yalanladı Eski Beyaz Saray Doktoru itiraf etti: Trump'ın yemeğine gizlice karnabahar karıştırıyorduk Son dakika: İstanbul'da boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı Barcelona'nın Haaland'ı 15 kez izleyip beğenmediği ortaya çıktı