Erdoğan: "(İdlib) Amerika'nın bir destek sözü, Trump'la görüştüğümde vardı ama henüz destek söz... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '(İdlib) Amerika'nın bir destek sözü, Trump'la görüştüğümde vardı ama henüz destek söz... - Son Dakika

Erdoğan: "(İdlib) Amerika'nın bir destek sözü, Trump'la görüştüğümde vardı ama henüz destek söz...

6 saat önce

Erdoğan: "(İdlib) Amerika'nın bir destek sözü, Trump'la görüştüğümde vardı ama henüz destek söz konusu değil. Görünen, bir daha görüşmemiz gerekecek"

Erdoğan:

Erdoğan: "(İdlib) Amerika'nın bir destek sözü, Trump'la görüştüğümde vardı ama henüz destek söz konusu değil. Görünen, bir daha görüşmemiz gerekecek"

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:02 Kaynak: AA
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