Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var. Fakat rejim güçlerinin kaybı çok büyük - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var. Fakat rejim güçlerinin kaybı çok büyük - Son Dakika Dünya

Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var. Fakat rejim güçlerinin kaybı çok büyük

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük

Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var. Fakat rejim güçlerinin kaybı çok büyük, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük.


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Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:34 
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