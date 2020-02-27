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Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var. Fakat rejim güçlerinin kaybı çok büyük
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük.
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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:34
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