Erdoğan: İdlib'de 3'ü sivil 5'i asker toplam 8 kişi şehit oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan: İdlib'de 3'ü sivil 5'i asker toplam 8 kişi şehit oldu - Son Dakika Dünya

Erdoğan: İdlib'de 3'ü sivil 5'i asker toplam 8 kişi şehit oldu

6 saat önce

Ukraynadaki temasları sonrası Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de yaşananlara ilişkin soruya verdiği cevapta 3 sivil, 5 asker toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ukraynadaki temasları sonrası Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de yaşananlara ilişkin soruya verdiği cevapta 3 sivil, 5 asker toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.View on euronews

Erdoğan: İdlib'de 3'ü sivil 5'i asker toplam 8 kişi şehit oldu

İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:42 
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