Erdoğan: 'İdlib'de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapacağız' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan: 'İdlib'de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapacağız' - Son Dakika Dünya

Erdoğan: 'İdlib'de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapacağız'

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması' ile işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması' ile işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor. Bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz. Kudüs kırmızı çizgimizdir."View on euronews

Erdoğan: 'İdlib'de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapacağız'

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:36 
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