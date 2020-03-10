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Erdoğan: "İdlib'de büyük bedeller ödeyerek ateşkes sağladığımız ve sivilleri koruma altına...
6 saat önce
Erdoğan: "İdlib'de büyük bedeller ödeyerek ateşkes sağladığımız ve sivilleri koruma altına aldığımız bir dönemde AB de üzerine düşeni yapmalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:02 Kaynak: AA
Erdoğan: " İdlib'de büyük bedeller ödeyerek ateşkes sağladığımız ve sivilleri koruma altına aldığımız bir dönemde AB de üzerine düşeni yapmalıdır."
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