Erdoğan: (İdlib'de çözüm) Bunu dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsek memnuniyet duyarız.... - Son Dakika

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Erdoğan: (İdlib'de çözüm) Bunu dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsek memnuniyet duyarız....
6 saat önce
Erdoğan: (İdlib'de çözüm) Bunu dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsek memnuniyet duyarız. Bu işi zor yoldan yapmamız gerekiyorsa ona da varız"
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:14 Kaynak: AA
Erdoğan: ( İdlib'de çözüm) Bunu dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsek memnuniyet duyarız. Bu işi zor yoldan yapmamız gerekiyorsa ona da varız"
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