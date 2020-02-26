Son Dakika › Politika › Erdoğan: 'İdlib'de en küçük bir geri adım atmayacak, rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların... - Son Dakika
Erdoğan: "İdlib'de en küçük bir geri adım atmayacak, rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların...
6 saat önce
Erdoğan: "İdlib'de en küçük bir geri adım atmayacak, rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkartacak, halkın evlerine dönüşünü sağlayacağız"
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:26 Kaynak: AA
Erdoğan: " İdlib'de en küçük bir geri adım atmayacak, rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkartacak, halkın evlerine dönüşünü sağlayacağız"
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'de bize verebilecekleri Patriot yok Son Dakika: Erdoğan, emekli maaşının kesileceği ve ikramiyelerin kaldırılacağı iddialarını yalanladı Son dakika: İstanbul'da boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı Barcelona'nın Haaland'ı 15 kez izleyip beğenmediği ortaya çıktı