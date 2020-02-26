Erdoğan: "İdlib'de en küçük bir geri adım atmayacak, rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'İdlib'de en küçük bir geri adım atmayacak, rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların... - Son Dakika

Erdoğan: "İdlib'de en küçük bir geri adım atmayacak, rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların...

6 saat önce

Erdoğan: "İdlib'de en küçük bir geri adım atmayacak, rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkartacak, halkın evlerine dönüşünü sağlayacağız"

Erdoğan:

Erdoğan: " İdlib'de en küçük bir geri adım atmayacak, rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkartacak, halkın evlerine dönüşünü sağlayacağız"

İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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