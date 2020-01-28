Erdoğan: İdlib'de hareketlenme var önlemimizi aldık, Hafter lejyoner ve resmi bir kimliği yok

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde yaşanan çatışmalar ve bombardıman sebebiyle Türkiye'ye büyük göç veren Suriye'nin İdlib şehri hakkında, "Sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu. Buna karşılık tedbirlerimizi almış bulunuyoruz." dedi.



Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan ve mevkidaşı Macky Sall ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "İdlib çok çok farklı. Bizim sınırımıza doğru hareketlenme söz konusu. Bütün oradaki kardeşlerimizi çadırlara değil de briket süratle yapılıyor, tedbirlerimizi alıyoruz. Göçmenleri briket barınma yerlerine yerleştireceğiz. Süreci hassasiyetle takip ediyoruz." diye konuştu.