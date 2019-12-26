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Erdoğan: "İdlib'de rejimin saldırıları, kalıcı ateşkesi mümkün kılmıyor.
6 saat önce
Erdoğan: "İdlib'de rejimin saldırıları, kalıcı ateşkesi mümkün kılmıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:34 Kaynak: AA
Erdoğan: " İdlib'de rejimin saldırıları, kalıcı ateşkesi mümkün kılmıyor. Bu saldırılardan kaçan yüz bine yakın kişi sınırımıza doğru harekete geçti."
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