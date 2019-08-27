Erdoğan: "(İdlib'de) Rejimin terörizmle mücadele bahanesiyle sivillere karadan ve havadan ölüm...
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:33 Kaynak: AA
Erdoğan'ın "güvenli bölge" çıkışına Putin'den destek: Türkiye'nin meşru hakkıdır Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan SU-35 ve SU-57 için ortaklık sinyali Ensar Vakfı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Moskova'da görüşen Rus lider Putin, İdlib konusunda anlaşıldığını duyurdu