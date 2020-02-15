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Erdoğan: "İdlib'deki çözüm, rejimin saldırganlığının durdurulması ve anlaşmalardaki sınıra...
6 saat önce
Erdoğan: "İdlib'deki çözüm, rejimin saldırganlığının durdurulması ve anlaşmalardaki sınıra çekilmesi, aksi takdirde şubat bitmeden bu işi yapacağız."
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:12 Kaynak: AA
Erdoğan: " İdlib'deki çözüm, rejimin saldırganlığının durdurulması ve anlaşmalardaki sınıra çekilmesi, aksi takdirde şubat bitmeden bu işi yapacağız."
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