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Erdoğan: "İdlib'deki çözüm, rejimin saldırganlığının durdurulması ve anlaşmalardaki sınıra...
6 saat önce
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'ne katıldı. Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:42 Kaynak: AA
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