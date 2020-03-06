Son Dakika › Politika › Erdoğan: '(İdlib'deki gözlem noktaları) Hepsi de aynen şu andaki durum gibi korunacaktır. - Son Dakika
Erdoğan: "(İdlib'deki gözlem noktaları) Hepsi de aynen şu andaki durum gibi korunacaktır.
7 saat önce
Erdoğan: "(İdlib'deki gözlem noktaları) Hepsi de aynen şu andaki durum gibi korunacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "( İdlib'deki gözlem noktaları) Hepsi de aynen şu andaki durum gibi korunacaktır. Şu anda herhangi bir değişiklik söz konusu değil."
Son Dakika İdlib'de şehit olan askerlerimizin künyeleri Şehit Ağacı'na asıldı İdlib halkı ateşkes sebebiyle Türkiye'ye teşekkür etti: Bugün bombardıman yok İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Büyük bir kaos olabilir