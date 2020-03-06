Erdoğan: "(İdlib'deki gözlem noktaları) Hepsi de aynen şu andaki durum gibi korunacaktır. - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '(İdlib'deki gözlem noktaları) Hepsi de aynen şu andaki durum gibi korunacaktır. - Son Dakika

Erdoğan: "(İdlib'deki gözlem noktaları) Hepsi de aynen şu andaki durum gibi korunacaktır.

7 saat önce

Erdoğan: "(İdlib'deki gözlem noktaları) Hepsi de aynen şu andaki durum gibi korunacaktır.

Erdoğan:

Erdoğan: "( İdlib'deki gözlem noktaları) Hepsi de aynen şu andaki durum gibi korunacaktır. Şu anda herhangi bir değişiklik söz konusu değil."

İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:02 Kaynak: AA
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