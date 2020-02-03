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Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar...
6 saat önce
Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:48 Kaynak: AA
Erdoğan: "( İdlib'deki saldırı) Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır."
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