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Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gereken...
6 saat önce
Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:24 Kaynak: AA
Erdoğan: "( İdlib'deki saldırı) Gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz"
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