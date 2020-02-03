Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gereken... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '(İdlib'deki saldırı) Gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gereken... - Son Dakika

Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gereken...

6 saat önce

Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz"

Erdoğan:

Erdoğan: "( İdlib'deki saldırı) Gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz"

İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:24 Kaynak: AA
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